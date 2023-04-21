|21.04.23 09:18
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Президент Туркменистана провел переговоры с помощником генерального секретаря ООН
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял исполняющего обязанности главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, помощника генерального секретаря ООН по делам Европы, Центральной Азии, Северной и Южной Америки Мирослава Енчу.
В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Туркменистаном и ООН. Особое внимание было уделено деятельность Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.
«Туркменистан поддерживает работу и начинания центра, в частности, в продвижении политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между государствами региона и близлежащими странами», - подчеркнул президент Сердар Бердымухамедов. Глава государства выразил уверенность, что потенциал центра и далее будет востребован.
Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде является специальной политической миссией ООН, созданной по инициативе правительств пяти государств Центральной Азии в 2007 году.
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