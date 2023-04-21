Президент Туркменистана встретился с главой МИД Израиля

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял министра иностранных дел Государства Израиль Эли Коэна, впервые посетившего Ашхабад.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, прежде всего ООН. В этой связи глава государства поблагодарил правительства Израиля за поддержку инициатив Туркменистана, нацеленных на обеспечение мира и безопасности.

Также на переговорах было отмечено, что одним из приоритетных векторов туркменско-израильского сотрудничества является торгово-экономическая сфера. В этой связи было подчеркнуто, что наращиванию взаимовыгодного партнерства будет способствовать активизация визитов представителей государственного и частного секторов экономики и организация выставок продукции, производимой двумя странами.

Также стороны обменялись мнениями по вопросам расширения туркменско-израильских отношений в культурно-гуманитарной сфере.

В этот же день в Ашхабаде состоялось открытие нового здания посольства Государства Израиль в Туркменистане. В церемонии приняли участие руководители внешнеполитических ведомств двух стран, а также представители аккредитованных в Ашхабаде дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций.

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