В столице Туркменистана пройдет международный конкурс красоты ахалтекинских коней

­

В Ашхабаде по случаю Национального праздника туркменского скакуна пройдет международный конкурс ахалтекинских коней. Соответствующее распоряжение подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Документ предписывает 30 апреля 2023 года по случаю Национального праздника туркменского скакуна провести в Ашхабаде международный конкурс красоты ахалтекинских коней. В этот день также будут подведены итоги конкурсов среди художников, скульпторов, ковровщиц, ювелиров, фотографов, дизайнеров и телеоператоров по художественному изображению ахалтекинских коней.

Международный конкурс красоты ахалтекинских коней проводится накануне Национального праздника туркменского коня (отмечается в последнее воскресенье апреля) с 2011 года. Традиционно владелец самого красивого ахалтекинца года награждается президентом Туркменистана автомобилем премиум-класса.

© TURKMENISTAN.RU, 2023