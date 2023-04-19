Туркменистан и США обсудили вопросы безопасности

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Вопросы сотрудничества в сфере безопасности обсудили в ходе телефонного разговора замглавы МИД Туркменистана Вепа Хаджиев и помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Мэллори Стюарт.

Стороны уделили особое внимание процессу имплементации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. В частности, была отмечена важность активизации диалога по выполнению данного договора путем двусторонних встреч, укрепления потенциала специалистов посредством организации специализированных семинаров и тренингов.

Стороны подчеркнули необходимость эффективного противодействия современным вызовам и угрозам, а также обсудили меры контроля над вооружениями и выполнения международных обязательств в данной сфере.

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