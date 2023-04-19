Туркменистан принял участие во встрече стран-участниц программы ООН СПЕКА в Женеве

­Делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым приняла участие в министерской встрече стран-участниц специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Женеве.

В своем выступлении на форуме глава МИД Туркменистана озвучил ряд инициатив Ашхабада по дальнейшему совершенствованию работы СПЕКА. В частности, была подчеркнута актуальность выдвинутого в 2019 году предложения Туркменистана по институциональному укреплению программы посредством создания секретариата СПЕКА. Также Туркменистан выступает за формирование новых финансовых источников, необходимых для реализации проектно-программной деятельности СПЕКА. В этой связи было предложено создать партнерский транспортный фонд СПЕКА.

Кроме того, туркменская сторона высказалась за подготовку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной 25-летию специальной программы ООН для экономик Центральной Азии.

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