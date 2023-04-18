Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с корейской парламентской делегацией

­В Ашхабаде состоялась встреча национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с корейской парламентской делегацией, возглавляемой руководителем межпарламентской группы дружбы «Корея – Турк­менистан» Ли Дал-Гоном.

Глава корейской делегации выразил председателю Халк Маслахаты Туркменистана соболезнования в связи с кончиной его матери Огулабат Бердымухамедовой.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития туркменско-корейского взаимодействия в рамках международных организаций, в торгово-экономической, законотворческой, а также в культурно-гуманитарной сферах. Отдельной темой встречи стало сотрудничество в строительстве первого в Туркменистане «умного» города Аркадага.

Корейская парламентская делегация также провела переговоры с председателем Меджлиса (парламента) Дуньягозелью Гулмановой, вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу Аширгулы Беглиевым и замглавы МИД Туркменистана Бердыниязом Мятиевым.

Кроме того, корейские парламентарии посетили международный ахалтекинский конноспортивный комплекс и ознакомились с архитектурными особенностями города Аркадага.

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