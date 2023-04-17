|17.04.23 08:39
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Рост ВВП Туркменистана за первый квартал 2023 года превысил шесть процентов
Рост валового внутреннего продукта Туркменистана за первые три месяца 2023 года составил 6,2 процента. Об этом президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил на заседании правительства страны, посвященном итогам социально-экономического развития государства за первый квартал 2023 года.
На заседании было отмечено, что в целом, объем произведенной продукции в сопоставлении с тем же периодом 2022 года вырос на 6 процентов. Также было подчеркнуто, что за январь-март нынешнего года показатель розничного товарооборота в сравнении с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 9,5, а внешнеторгового оборота – на 8,4 процента.
На заседании правительства были озвучены данные по топливно-энергетическому комплексу – базовой отрасли экономики страны. Так, за отчетный период план добычи нефти выполнен на 101,9 процента, переработки нефти – на 103,6, производства бензина – на 104,5, дизельного топлива – на 108,6 и полипропилена – на 104,5 процента. Также было подчеркнуто, что план добычи природного и попутного газа выполнен на 104,5, а экспорта «голубого топлива» – на 102,8 процента.
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