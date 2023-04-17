Рост ВВП Туркменистана за первый квартал 2023 года превысил шесть процентов

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Рост валового внутреннего продукта Туркменистана за первые три месяца 2023 года составил 6,2 процента. Об этом президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил на заседании правительства страны, посвященном итогам социально-экономического развития государства за первый квартал 2023 года.

На заседании было отмечено, что в целом, объем произведенной продукции в сопоставлении с тем же периодом 2022 года вырос на 6 процентов. Также было подчеркнуто, что за январь-март нынешнего года показатель розничного товарооборота в сравнении с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 9,5, а внешнеторгового оборота – на 8,4 процента.

На заседании правительства были озвучены данные по топливно-энергетическому комплексу – базовой отрасли экономики страны. Так, за отчетный период план добычи нефти выполнен на 101,9 процента, переработки нефти – на 103,6, производства бензина – на 104,5, дизельного топлива – на 108,6 и полипропилена – на 104,5 процента. Также было подчеркнуто, что план добычи природного и попутного газа выполнен на 104,5, а экспорта «голубого топлива» – на 102,8 процента.

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