Президент Туркменистана провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым.

Узбекский лидер выразил слова поддержки и сочувствия главе Туркменистана в связи с кончиной его бабушки Огулабат эдже. Сердар Бердымухамедов выразил руководителю соседнего государства признательность за соболезнования, подчеркнув, что высоко ценит оказываемую поддержку и дорожит тем, что народ Узбекистана и его лидер разделяют с ним скорбь и горечь утраты.

Касаясь темы двусторонних отношений, стороны особо подчеркнули, что добрососедские отношения между Туркменистаном и Республикой Узбекистан носят стратегический и многоплановый характер, их отличают открытость, доверительный характер и взаимоуважение. В этой связи глава Туркменистана подтвердил своё намерение и впредь прилагать усилия, чтобы вывести отношения между Ашхабадом и Ташкентом на более высокий уровень.

Стороны поздравили дуг друга со священным месяцем Ораза и приближающимся праздником Ораза байрамы.

Телефонные разговоры с президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, Ирана – Сейедом Эбрахимом Раиси и Турции – Реджепом Тйаипом Эрдоганом провел также национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедов. Лидеры зарубежных государств выразили Гурбангулы Бердымухамедову соболезнования в связи с кончиной его матери Огулабат эдже. Также в ходе этих телефонных разговоров были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества.

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