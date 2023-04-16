Президент Туркменистана подписал указ о помиловании в честь священной ночи в месяце Рамадан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, помиловал 463 осужденных граждан страны в честь священной Ночи Предопределения в месяце Рамадан.

Соответствующий указ глава государства подписал на заседании правительства, посвященном итогам первого квартала 2023 года. Документ освобождает помилованных лиц от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы.

Подписав указ о помиловании, глава государства поручил секретарю Государственного совета безопасности, министру обороны Бегенчу Гундогдыеву, совместно с руководителями правоохранительных ведомств, принять меры, чтобы помилованные граждане в самое ближайшее время вернулись в свои семьи. Главам областных, районных и городских администраций, а также другим руководителям поручено принять меры по трудоустройству помилованных лиц.

Ночь Предопределения (27-я ночь месяца Рамадан) является одной из самых почитаемых в исламе и отмечается в этом году в ночь с 17 на 18 апреля. Согласно канонам ислама, в эту ночь Всевышний послал пророку Мухаммеду первые суры Корана.

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