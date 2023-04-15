Туркменистан принял участие в министерской встрече по Афганистану в Самарканде

Замглавы МИД Туркменистана Вепа Хаджиев принял участие в четвертой встрече министров иностранных дел соседних с Афганистаном государств, прошедшей в Самарканде. В ходе переговоров стороны обсудили текущую ситуацию в Афганистане, а также договорились продолжить совместную работу по улучшению внутриполитического и социально-экономического положения в стране.

В своем выступлении заместитель министра иностранных дел Туркменистана подчеркнул важность диалога в формате министров иностранных дел стран-соседей Афганистана и отметил, что данный формат является одним из важных шагов в установлении мира, стабильности и безопасности в Афганистане. Туркменский представитель сообщил о готовности Ашхабада принять следующую, пятую встречу министров иностранных дел соседних с Афганистаном государств.

По итогам встречи была принята Самаркандская декларация.

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