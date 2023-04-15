В мечетях Туркменистана состоялись поминальные трапезы в память об Огулабат Бердымухамедовой

Национальный лидер туркменского народа, глава Халк Маслахаты (Народного Совета) страны Гурбангулы Бердымухамедов и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов дали в столичной мечети «Хезрети Омар» поминальную трапезу-разговение в память о матери и бабушке – Огулабат Бердымухамедовой.

Перед трапезой национальный лидер туркменского народа, обратившись к собравшимся, поблагодарил за многочисленные соболезнования в связи с кончиной своей матери, поступающие от граждан и руководителей зарубежных стран. Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Огулабат эдже обладала лучшими качествами, присущими всем матерям и подчеркнул, что материнская забота и святость являются той силой, на которой зиждется мироздание.

По окончании ритуальной трапезы муфтий Туркменистана прочел молитву об упокоении в раю души Огулабат эдже.

Поминальные трапезы в память об Огулабат Бердымухамедовой прошли и в других мечетях Ашхабада и регионов страны.

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