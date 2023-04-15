В Ашхабаде обсудили современные формы взаимодействия в международном информационном пространстве

В Институте международных отношений (ИМО) МИД Туркменистана состоялась встреча за круглым столом на тему «Новые формы взаимодействия в международном информационном пространстве».

Во встрече приняли участие представители международных и национальных средств массовой информации, профильных министерств и ведомств Туркменистана, пресс-атташе дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, эксперты и специалисты в области информационно-коммуникационной политики, а также преподаватели и студенты факультета международной журналистики ИМО МИД Туркменистана.

В рамках повестки дня были обсуждены различные аспекты и направления международной информационной деятельности. Открывая встречу, заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова отметила огромную роль средств массовой информации в современном медийном пространстве. Она подчеркнула, что нынешний формат взаимодействия выступает платформой для обсуждения значимости СМИ в налаживании связей в международном информационном поле, носит конструктивный и сближающий позиции характер.

На встрече было констатировано, что правительство Туркменистана выдвигает приоритетные задачи перед национальной медийной сферой ввиду назревшей необходимости активного продвижения в глобальном цифровом пространстве оперативных и достоверных сведений о Туркменистане, новостных сообщений о происходящих в стране преобразованиях и достижениях, изучения лучшего мирового опыта, появления новых форматов и стандартов вещания, печати, электронной прессы. Наряду с этим, была отмечена целесообразность дальнейшего совершенствования и активизации деятельности частных СМИ в Туркменистане.

Внимание собравшихся было акцентировано на инициативах президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова касательно регионального сотрудничества в медийном пространстве, озвученных на четвертой консультативной встрече глав государств Центральной Азии. И, в частности, на идее проведения центральноазиатского медиафорума, посвященного проблемам безопасности, с участием государственных информационных агентств, средств печати, электронных средств массовой информации.

Глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде посол Джон Макгрегор в ходе своего выступления отметил, что проведение нынешней встречи за круглым столом является ярким примером конструктивного сотрудничества в сфере развития СМИ между правительством Туркменистана и Центром ОБСЕ в Ашхабаде.

Затем встреча продолжилась в рамках двух сессий, посвященных вопросам информационной устойчивости в ХХI веке и информационной политики в контексте широкого развития социальных сетей. В ходе сессий при участии международных экспертов ОБСЕ состоялся обмен мнениями по таким актуальным проблемам современности, как роль государства в создании устойчивого информационного пространства, аспекты медиаграмотности в обществе, развитие информационной осведомленности среди молодежи, вопросы борьбы с дезинформацией и фейковыми вбросами, а также значимость образования и постоянного профессионального совершенствования журналистов в противодействии вызовам и проблемам в медийном поле.

Участники встречи отметили важную роль социальных сетей и PR-технологий в современном цифровом информационном пространстве, а также вопросы взаимодействия государства и медиасообществ. В данном контексте были обсуждены аспекты эффективного использования социальных сетей как важного инструментария коммуникаций и культурного обмена.

По итогам сессий было проведено интерактивное общение в формате «вопрос-ответ», в ходе которого состоялся обстоятельный и конструктивный обмен мнениями по вопросам и темам, вынесенным на повестку дня форума. Большой интерес был проявлен к учебному процессу и созидательной работе будущего поколения журналистов, обучающихся в стенах Института международных отношений МИД Туркменистана.

Участники встречи за круглым столом отметили роль и конструктивные усилия Туркменистана в вопросах тесного взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами в регионе и за его пределами в информационно-коммуникационной сфере. На полях встречи прошла выставка специализированных внешнеполитических изданий.

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