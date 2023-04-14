Президент Туркменистана подписал указ о праздновании Ораза-байрамы Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о праздновании дня окончания мусульманского поста – Ораза-байрамы. Документ предписывает в целях дальнейшего укрепления единства народа страны, бережного отношения к многовековым традициям и обычаям, а также в соответствии со статьей 81 Трудового кодекса Туркменистана, провести Национальный праздник туркменского народа Ораза-байрамы 21 апреля 2023 года. Всем учреждениям, предприятиям и организациям, независимо от формы собственности, поручено обеспечить исполнение данного указа. Согласно статье 81 Трудового кодекса Туркменистана, дата празднования Ораза-байрамы ежегодно определяется указом президента Туркменистана и является нерабочим днем. © TURKMENISTAN.RU, 2023