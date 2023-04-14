Центр ОБСЕ в Ашхабаде провел обучающий курс для туркменских журналистов

Центр ОБСЕ в Ашхабаде провел двухдневный обучающий курс для туркменских журналистов.

В ходе тренинга были обсуждены вопросы использования цифрового контента при освещении вопросов, представляющих общественный интерес. Особое внимание было уделено процессу создания и распространения аудио- или видеофайлов, переводу коммуникации с аудиторией из общественных пространств в личные гаджеты и достижения эффекта присутствия.

В ходе курса представители СМИ выполняли задание по созданию журналистских материалов для цифровых платформ. Также на тренинге был проведен обзор местных онлайн-ресурсов.

Как отметили участники курса, тренинг дал им возможность ознакомиться с новыми стандартами цифровых изданий, открыть для себя новые инструменты, которые помогают облегчить работу журналистам в создании эффективного контента.

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