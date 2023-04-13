В столице Туркменистана возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину

В честь Дня космонавтики в Ашхабаде состоялась церемония возложения цветов к памятнику космонавту Юрию Гагарину, установленному на территории «Русского дома» («Россотрудничество»).

В церемонии приняли участие представители общественности туркменской столицы, российского посольства в Туркменистане, ученики совместной российско-туркменской общеобразовательной школы имени А.С. Пушкина и журналисты.

Как отметила в беседе с журналистами представитель «Россотрудничества» в Туркменистане Юлия Зайцева, «Русской дом» в Ашхабаде проводит цикл мероприятий, посвященных Дню космонавтики и Международному дню первого полета человека в космос.

Памятник Гагарину, подаренный посольству РФ в Туркменистане международным благотворительным общественным фондом «Диалог культур – единый мир», был открыт в Ашхабаде в апреле 2021 года.

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