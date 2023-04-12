|12.04.23 11:15
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Президент Туркменистана поздравил российского космонавта Олега Кононенко с Днем космонавтики
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил Герою Туркменистана и Российской Федерации, командиру отряда космонавтов государственной корпорации «Роскосмос» Олегу Кононенко поздравления по случаю профессионального праздника – Дня космонавтики.
«Изучение и освоение космического пространства является неотъемлемой составляющей современной науки и открывает новые перспективы развития для всего человечества. Своим многолетним трудом Вы вносите большой вклад в это благородное дело», – отметил в своем послании глава государства.
Президент Туркменистана пожелал Олегу Кононенко крепкого здоровья, благополучия и высоких достижений в ответственной деятельности.
Командир отряда космонавтов госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко является уроженцем Туркменистана. Он родился в 1964 году в туркменском городе Чарджоу (ныне – Туркменабад). В сентябре 2019 года указом президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Олегу Кононенко было присвоено звание «Герой Туркменистана».
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