В МИД Туркменистана обсуждены вопросы сотрудничества с Фондом ООН в области народонаселения

Вопросы сотрудничества в сфере демографии были обсуждены в ходе встречи замглавы МИД Туркменистана Мяхри Бяшимовой с главой офиса Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане Айной Сейитлиевой.

В частности, стороны рассмотрели вопросы взаимодействия Туркменистана и ЮНФПА в рамках страновой программы сотрудничества, утвержденной на период с 2021 по 2025 годы. Стороны отметили успешную совместную работу ЮНФПА с министерствами и ведомствами Туркменистана в рамках годовых планов. В этой связи было подчеркнуто эффективное партнерство в области гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин, а также репродуктивного здоровья и планирования семьи.

В качестве перспективного направления дальнейшего сотрудничества стороны наметили активизацию взаимодействия в сфере молодежной политики.

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