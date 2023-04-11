На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключены 24 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 24 сделки на 4 миллиона 76 тысяч долларов США.

В ходе торгов коммерсанты из Пакистана, Афганистана и Узбекистана приобрели сжиженный газ производства госконцерна «Туркменгаз» и нефтяной дорожный битум, произведенный на установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, предприниматели из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирландии и Узбекистана закупили корневища солодки, хлопчатобумажную пряжу, а также флоатное листовое стекло.

За манатные средства бизнесмены из Турции приобрели хлопчатобумажную пряжу на 252 тысячи манатов.

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