Туркменистан избран в исполнительный совет ЮНИСЕФ на период 2024-2026 годы. Это состоялось на организационной сессии Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), в ходе которой состоялись выборы во вспомогательные органы ЭКОСОС.

Так, члены ЭКОСОС единогласно проголосовали за избрание Туркменистана в члены исполнительного совета ЮНИСЕФ на период 2024-2026 годы. Ранее Туркменистан избирался в эту структуру ООН в 2018-2020 годах.

В качестве члена исполнительного совета – управляющего органа ЮНИСЕФ, Туркменистан будет принимать участие в обзоре деятельности ЮНИСЕФ и утверждении его политики, страновых программ и финансирования. Это дает Туркменистану дополнительные возможности для участия в работе ЮНИСЕФ и обмена опытом в сфере обеспечения прав детей.

На сегодняшний день Туркменистан является членом 13 комиссий, комитетов и советов ООН.

© TURKMENISTAN.RU, 2023