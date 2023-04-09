Состоялся телефонный разговор между президентами Туркменистана и Таджикистана

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Глава Таджикистана выразил президенту Туркменистана соболезнования и поддержку в связи со смертью его бабушки и матери национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедова – Огулабат Бердымухамедовой. Отметив, что жизненный путь Огулабат-эдже является примером для молодого поколения, Эмомали Рахмон пожелал главе Туркменистана, председателю Народного Совета, родным и близким стойкости духа в это трудное время.

Поблагодарив главу Таджикистана за соболезнования, Сердар Бердымухамедов отметил важность поддержки, проявляемой другом в эти непростые дни в связи с тяжелой утратой. Глава Туркменистана поблагодарил президента Республики Таджикистан за соболезнования, пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и успехов, а таджикскому народу – мира и процветания.

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