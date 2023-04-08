В Туркменистане сообщили о кончине Огулабат Бердымухамедовой

Туркменские СМИ распространили сообщение о кончине Огулабат Бердымухамедовой (1937–2023). Сообщается, что в священный месяц Рамадан, на 86 году жизни не стало Огулабат Бердымухамедовой – матери национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова и бабушки президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. С глубокой скорбью воспринял туркменский народ это печальное известие.

Огулабат Бердымухамедова родилась 15 июня 1937 года в селе Бабарап Гекдепинского района. С юных лет ее отличали любовь и стремление к труду, и именно эти качества позволяли ей беспрепятственно преодолевать трудности, которые преподносила жизнь. Она прекрасно понимала святость семьи, видела смысл жизни в добросовестном труде, приверженности национальным устоям, и во всём этом проявлялась её мудрость.

Огулабат-эдже сделала очень многое для воспитания своих шестерых детей в духе общечеловеческих идеалов, любви к родной земле, чтобы они стали всесторонне развитыми и уважаемыми людьми. Велики заслуги Огулабат-эдже в обогащении национального достояния в соответствии с духом нынешней эпохи, поддержании преемственности исконных традиций народа, сохранении и передаче последующим поколениям знаний об искусстве рукоделия, в котором она достигла высокого уровня мастерства. Ее жизненный путь – образцовая школа для туркменских женщин.

Светлая память об Огулабат-эдже, чья жизнь стала безупречным примером верности народу, Отчизне и семейному очагу, воспитания молодого поколения на основе благородных качеств, любви, трепетной заботы о сохранении и продолжении национальных традиций и искусства, навеки останется в наших сердцах.

Да упокоится ее душа в раю, да примет Всевышний ее в свою обитель!

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