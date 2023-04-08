В Туркменистане состоялись массовые велопробеги в честь Всемирного дня здоровья

В Туркменистане состоялись массовые велопробеги и физкультурно-оздоровительные мероприятия в честь Всемирного дня здоровья.

В Ашхабаде массовый велопробег прошел при участии президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. В спортивной акции, стартовавшей от столичного монумента «Велосипед», также приняли участие члены правительства, руководители парламента, министерств, ведомств, военных и правоохранительных органов, общественных организаций и СМИ. Кроме того, в акции приняли участие главы и представители аккредитованных в Туркменистане диппредставительств, спортсмены и студенческая молодежь.

Массовый велопробег в честь Всемирного дня здоровья состоялся в новом городе Аркадаге, где колонну велосипедистов возглавил национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

По случаю Всемирного дня здоровья велопробеги, различные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия также были проведены во всех регионах Туркменистана.

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