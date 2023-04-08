Президенты Туркменистана и Ирана провели телефонные переговоры

Состоялся телефонный раз­говор между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси. Стороны обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Ораза и пожеланиями мира, благополучия и процветания народам обеих стран.

Затронув ряд актуальных воп­росов международной политики, представляющих взаимный интерес, собеседники подчеркнули, что схожесть позиций по актуальным вопросам современности, особенно консолидации усилий в обеспечении мира и устойчивого развития, отвечает интересам двух государств.

В ходе телефонного разговора собеседники также обсудили возможности наращивания межгосударственного партнерства в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В этой связи было отмечено наличие большого потенциала для расширения взаимодействия в топливно-энергетическом и транспортно-коммуникационном комплексах, а также в сельском хозяйстве.

Также стороны обменялись мнениями по вопросам расширения культурно-гуманитарных связей.

© TURKMENISTAN.RU, 2023