Состоялось первое заседание парламента нового созыва

В Центре общественных организаций в Ашхабаде под председательством президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова состоялось первое заседание Меджлиса (парламента) страны нового, седьмого созыва.

В ходе заседания были признаны полномочия всех 125 избранных 26 марта депутатов, избран новый руководящий состав национального парламента, а также определены приоритетные задачи, стоящие перед депутатским корпусом.

Президент Сердар Бердымухамедов, выступая на заседании, отметил, что в соответствии со статьей 80 Конституции Туркменистана и статьей 8 Закона Туркменистана «О Меджлисе Туркменистана», из состава депутатов нужно избрать руководителя национального парламента, его заместителя, сформировать комитеты Меджлиса и выбрать их руководителей.

По предложению депутатского корпуса, на должность руководителя Меджлиса Туркменистана была предложена кандидатура депутата от избирательного округа № 5 «Parahatçylyk» города Ашхабад Дуньягозель Гулмановой.

По итогам тайного голосования Гулманова была единогласно избрана спикером туркменского парламента, и президент Туркменистана подписал закон Туркменистана об избрании Дуньягозель Гулмановой на должность председателя Меджлиса Туркменистана.

Обращаясь к главе государства, депутатам и всем присутствующим, руководитель Меджлиса выразила признательность за оказанное доверие и заверила, что приложит все силы, опыт и знания для решения поставленных перед законодательным органом страны задач.

Затем на должность заместителя председателя парламента Туркменистана была предложена кандидатура депутата от избирательного округа № 77 «Farap» Лебапского велаята (области) Гахрымана Розыева.

По итогам открытого голосования Розыев был единогласно избран заместителем спикера парламента, и президент страны подписал соответствующий закон.

В ходе парламентского заседания, также были сформированы восемь комитетов:

- по защите прав и свобод человека;

- по законодательству и его нормам;

- по экономическим вопросам;

- по социальной политике;

- по науке, образованию, культуре и молодёжной политике;

- по охране окружающей среды, природопользованию и агропромышленному комплексу;

- по международным и межпарламентским связям;

- по работе с органами местной представительной власти и самоуправления.

По предложению президента Сердара Бердымухамедова был рассмотрен вопрос об избрании руководителей основных структурных подразделений Меджлиса страны. Таким образом, постановлениями парламента, председателями комитетов Меджлиса были избраны: Юсупгулы Эшаев - по защите прав и свобод человека, Батыр Байлыев - по законодательству и его нормам, Гуванчмырат Агаев - по экономическим вопросам, Аннамухаммет Сарджаев - по социальной политике, Бахар Сейидова - по науке, образованию, культуре и молодёжной политике, Чарыгельды Бабаныязов - по охране окружающей среды, природопользованию и агропромышленному комплексу, Бегмурат Мухамедов – по международным и межпарламентским связям, Максатберди Гурбанов - по работе с органами местной представительной власти и самоуправления.

После формирования руководящих структур парламента президент Туркменистана Сердара Бердымухамедова обозначил актуальные задачи, стоящие перед парламентариями нового созыва.

Глава государства поручил новому составу Меджлиса подготовить Гражданский кодекс Туркменистана в новой редакции с учетом реалий нынешнего времени и позитивной международной практики.

"Для подготовки квалифицированных военных кадров с твердыми волевыми качествами и здравым мышлением, воспитанных в духе преданности и любви к Отечеству и народу, следует пересмотреть законы Туркменистана "О статусе военнослужащих" и "О воинской обязанности и военной службе", - сказал Бердымухамедов.

По мнению главы государства, требуется целенаправленная работа по внесению изменений и дополнений в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях, законы "Об акционерных обществах", "О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства", "О внешнеэкономической деятельности" и "О рынке ценных бумаг".

Также президент Туркменистана подчеркнул целесообразность усовершенствования законов "Об иностранных инвестициях", "Об углеводородных ресурсах", Семейного кодекса и других.

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