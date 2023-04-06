Президент Туркменистана встретился с председателем Союза палат и бирж Турции

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял председателя Союза палат и бирж Турецкой Республики Рифата Хисарджыклыоглу.

Стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития туркменско-турецкого взаимодействия в экономике. Предметом особого внимания стали вопросы увеличения объемов взаимного товарооборота.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что реализуемые в Туркменистане комплексные социально-экономические программы создают благоприятные условия для расширения плодотворного сотрудничества. Глава государства выразил готовность к дальнейшему расширению взаимодействия с Турцией в топливно-энергетической и химической отраслях, текстильной и продовольственной промышленности, а также в транспортно-коммуникационной и сельскохозяйственной сфере.

В свою очередь Рифат Хисарджыклыоглу подтвердил готовность турецких деловых кругов и далее принимать активное участие в реализации масштабных преобразовательных программ и инфраструктурных проектов в Туркменистане.

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