Президент Туркменистана принял губернатора Астраханской области

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, прибывшего в Ашхабад во главе колонны мотопробега «Каспий – море дружбы».

Глава государства поздравил Игоря Бабушкина с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на ответственном государственном посту. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития двусторонней торговли, в частности, была выражена взаимная заинтересованность в расширении товарной номенклатуры в торговом обороте, а также установлении более тесных контактов между представителями деловых кругов. Игорь Бабушкин в этой связи отметил, что в Туркменистане, где активно работают российские компании, создан благоприятный инвестиционный климат.

Также стороны обсудили вопросы более полной реализация потенциала Международного морского порта Туркменбаши. В этой связи президент Сердар Бердымухамедов отметил целесообразность открытия регулярной судоходной линии между портом Туркменбаши и портами Астраханской области. Особое внимание на переговорах было уделено проблемам развития кооперации в судостроительной и судоремонтной отрасли.

Мотопробег вокруг Каспийского моря, протяженность которого составит почти пять тысяч километров, стартовал в Астрахани в минувшую субботу. Маршрут проложен через казахстанские города Атырау и Актау, туркменские Ашхабад и Туркменбаши, иранские Бабольсер и Решт, азербайджанские Астару и Баку, российский Каспийск. Мотопробег по подобному маршруту проходит впервые.

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