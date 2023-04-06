Президент Туркменистана встретился с главой Республики Татарстан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом. Особое внимание стороны уделили вопросам расширения туркменско-татарстанских торгово-экономических связей.

В этой связи на переговорах была подчеркнута необходимость увеличения экспортно-импортных операций, а также расширения номенклатуры и ассортимента взаимно поставляемых товаров и услуг. По мнению президента Туркменистана, сторонам следует поддерживать установление и развитие прямых контактов между деловыми кругами, создание совместных предприятий, усилить работу по привлечению их к участию в выставках, форумах и ярмарках.

Отметив плодотворное взаимодействие с Республикой Татарстан в гуманитарной сфере, в том числе по линии науки, образования и культуры, президент Сердар Бердымухамедов выразил заинтересованность туркменской стороны в расширении связей в данном направлении.

Глава Татарстана также провел переговоры с национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

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