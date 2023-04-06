Президент Туркменистана провел переговоры с бизнесменами из США Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял группу американских бизнесменов во главе с исполнительным директором туркменско-американского делового совета Эриком Стюартом, прибывших в Ашхабад с рабочим визитом. Выразив главе государства признательность за возможность обсудить приоритетные вопросы двустороннего взаимодействия, бизнесмены подтвердили стремление деловых кругов США к дальнейшему развитию взаимовыгодных связей с Туркменистаном. На переговорах было отмечено, что в Туркменистане сформирована законодательная база, соответствующая нормам международного права, а также созданы привлекательные условия для расширения международного экономического сотрудничества в различных областях. В их числе были названы нефтегазовый сектор, электроэнергетика, возобновляемая энергетика, транспорт и связь, агропромышленный комплекс, текстильная промышленность и сфера высоких технологий. © TURKMENISTAN.RU, 2023