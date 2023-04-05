В Ашхабаде открылась выставка торгового комплекса Туркменистана

В Торгово-промышленной палате Туркменистана открылась выставка торгового комплекса страны, призванная продемонстрировать достигнутые успехи и перспективы наращивания производства товаров широкого потребления.

В смотре приняли участие более ста предприятий торгового комплекса и бизнеса Туркменистана. Большая часть выставочного зала напоминает современный торговый центр, где разместились витрины с бакалейными товарами, свежими овощами, фруктами, продукцией туркменской пищевой промышленности, а также текстильными и ковровыми изделиями. Также на выставке представлены строительные товары, синтетические моющие средства, бытовая электроника и мебель.

Во второй половине дня в Торгово-промышленной палате состоялась церемония запуска портала торговой информации Туркменистана, созданного для содействия вступлению страны во Всемирную торговую организацию (ВТО). В частности, одним из требований вступления Туркменистана в ВТО является упрощение процедур торговли. Эта онлайн-платформа, созданная Министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана при финансовой поддержке ЕС, содержит данные об экспорте, импорте и транзите стратегических для экономики Туркменистана групп товаров.

Участников выставки торгового комплекса Туркменистана с началом работы поздравил президент Сердар Бердымухамедов. Как подчеркивается в приветственном обращении главы государства, благодаря реализации масштабных реформ повышается конкурентоспособность туркменской продукции, что способствует насыщению внутреннего рынка качественными товарами и расширению географии внешней торговли.

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