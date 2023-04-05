Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с главой Союза палат и бирж Турции

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедов встретился с председателем Союза палат и бирж Турецкой Республики Рифатом Хисарджиклыоглу, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи состоялось обсуждение вопросов активизации двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, в частности, увеличения объемов товарооборота между двумя странами. Также стороны рассмотрели вопросы реализации совместных проектов в топливно-энергетической, транспортной, коммуникационной и сельскохозяйственной отраслях, пищевой и текстильной промышленности, а также в области высоких технологий и экологической сфере.

Отдельной темой переговоров стало строительство в Туркменистане первого «умного» города Аркадага. Сегодня концепции «умный город» придается большое значение, сказал председатель Народного Совета, отметив, что в новом городе предпочтение будет отдано экологически чистому производству, электробусам и электромобилям-такси, что открывает большие перспективы для развития двустороннего партнерства.

В этой связи национальный лидер туркменского народа особо подчеркнул актуальность активизации обмена опытом между туркменскими и турецкими специалистами в сфере передовых технологий.

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