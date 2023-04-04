Туркменистан и ООН расширяют партнерство в борьбе с незаконным оборотом наркотиков

Развитие партнерства в борьбе с незаконным оборотом наркотиков было обсуждено в ходе встречи в Ашхабаде замглавы МИД Туркменистана Вепы Хаджиева с представителями Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Федором Климчуком и Игорем Кондратьевым.

Стороны высоко оценили сотрудничество Туркменистана и ООН, а также обсудили вопросы реализации национальных, региональных и глобальных программ УНП ООН по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. На встрече также состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в области укрепления границ и таможенной сферы, которое является одним из основных направлений взаимодействия Туркменистана и УПН ООН.

В ходе обсуждения сотрудничества в сфере борьбы с торговлей людьми, УНП ООН предложило Туркменистану содействие в разработке нового плана на 2023-2025 годы в связи с завершением срока национального плана действий в этой сфере. Также стороны обменялись мнениями о новых путях расширения двустороннего партнерства и возможностях проведения совместных мероприятий.

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