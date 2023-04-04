На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключены 32 сделки На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрированы 32 сделки на 22 миллиона 515 тысяч долларов США. В ходе торгов коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов приобрели тяжелый вакуумный газойль производства Сейдинского НПЗ. Сжиженный газ, авиационный и осветительный керосин, нефтяной битум и техническая сера, произведенные на технологических установках госконцернов «Туркменнефть», «Туркменгаз» и «Туркменхимия», стали предметом сделок бизнесменов из ОАЭ, Турции, Узбекистана и Афганистана. Помимо этого, предпринимателям из Азербайджана и Киргизии были реализованы гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия. За манатные средства туркменские бизнесмены приобрели хлопчатобумажную пряжу на сумму 262 тысячи 500 манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2023