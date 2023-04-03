В Туркменистане учреждена новая газета «Аркадаг» в целях популяризации в мире достижений страны, ознакомления с возможностями «умного» города Аркадага, а также публикации различных статей и материалов о городской жизни. Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

В соответствии с документом, редакция газеты «Аркадаг» учреждена в качестве юридического лица, а также утвержден устав издания. Постановлением главы государства с июля 2023 года предписано начать издание газеты «Аркадаг» на туркменском языке с периодичностью один раз в неделю.

Также Туркменской государственной издательской службе предписано совместно с Министерством юстиции в месячный срок представить в правительство предложения о внесении в законодательство Туркменистана изменений и дополнений, вытекающих из данного постановления.

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