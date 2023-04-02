Делегация Туркменистана приняла участие в совещании Генассамблеи ООН по переходу к нулевому уровню отходов

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел страны Мяхри Бяшимовой приняла участие в Нью-Йорке в совещании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по переходу к нулевому уровню отходов. Встреча была инициирована Турецкой Республикой.

В своем выступлении Бяшимова отметила актуальность консолидации усилий мирового сообщества по развитию моделей циркулярной экономики, минимизирующих воздействие на окружающую среду.

Замглавы МИД Туркменистана рассказал о мерах, принимаемых в стране по налаживанию систем переработки отходов, внедрению современных технологий утилизации бытовых и промышленных отходов в целях улучшения экологической ситуации.

Делегация Туркменистана также приняла участие в параллельном мероприятии, посвященном Международному дню за мир без отходов, организованном ООН при поддержке Турции.

В ходе встречи также состоялась презентация нового туркменского города Аркадаг, в котором применяются циркулярные технологии, экологически чистые строительные материалы и принципы перехода к нулевому уровню отходов.

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