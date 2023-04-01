|01.04.23 08:28
|
Создан Государственный архив нового туркменского города Аркадага
Создан Государственный архив нового туркменского города Аркадага, открытие которого запланировано на это год.
Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Документ предписывает, в связи с установлением особого правового статуса для города Аркадага как города государственного значения, создать в структуре Главного архивного управления при правительстве страны Государственный архив города Аркадага.
Документ также предписывает Главному архивному управлению при правительстве Туркменистана совместно с Министерством юстиции в месячный срок представить в Кабинет министров предложения о внесении в законодательство Туркменистана изменений и дополнений, вытекающих из данного постановления.
© TURKMENISTAN.RU, 2023