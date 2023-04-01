Создан Государственный архив нового туркменского города Аркадага, открытие которого запланировано на это год.

Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Документ предписывает, в связи с установлением особого правового статуса для города Аркадага как города государственного значения, создать в структуре Главного архивного управления при правительстве страны Государственный архив города Аркадага.

Документ также предписывает Главному архивному управлению при правительстве Туркменистана совместно с Министерством юстиции в месячный срок представить в Кабинет министров предложения о внесении в законодательство Туркменистана изменений и дополнений, вытекающих из данного постановления.

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