На полях Азиатско-Тихоокеанского форума состоялась презентация города Аркадага

В секретариате Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Бангкоке в ходе 10-го Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию состоялась встреча главы туркменской дипломатической миссии в Малайзии, полномочного представителя Туркменистана в ЭСКАТО Мухаметнияза Машалова с заместителем генерального секретаря, исполнительным секретарем ЭСКАТО г-жой Армидой Салсиа Алисджабана.

В ходе беседы исполнительный секретарь ЭСКАТО отметила тесное взаимодействие с Туркменистаном в рамках деятельности ЭСКАТО и поблагодарила туркменскую сторону за участие в работе 10-го Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию. Представитель Туркменистана, в свою очередь, поблагодарил руководство и секретариат за высказанное намерение поддержки принятия резолюции Туркменистана по Аральскому море на предстоящей сессии ЭСКАТО в мае 2023 года.

Во время беседы также состоялась краткая презентация нового туркменского города Аркадага. В частности, было отмечено, что возведение в кратчайшие сроки нового административного центра Ахалского региона – это наглядный пример успешной реализации масштабных программ, направленных на укрепление государственных основ, наращивание мощи национальной экономики, повышение уровня жизни населения и дальнейшее процветание Туркменистана.

В ходе презентации г-жа Армида Салсиа Алисджабана получила официальное приглашение в Туркменистан для участия в церемонии открытия нового города Аркадага.

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