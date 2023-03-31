В Туркменистане создан новый телеканал «Аркадаг»

В целях подготовки качественных телепередач, рассказывающих о событиях в Туркменистане, в том числе в новом городе Аркадаге, а также повышения эффективности туркменского телевидения, президент Сердар Бердымухамедов подписал постановление о создании телеканала «Аркадаг».

Документ предписывает Государственному комитету Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии создать телеканал «Аркадаг», который начнет работать с сентября 2023 года в режиме 15 часов вещания в сутки.

Документом также предписано Государственному комитету Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии совместно с Министерством юстиции в месячный срок представить в правительство предложения о внесении в законодательство Туркменистана изменений и дополнений, вытекающих из данного постановления.

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