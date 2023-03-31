В Ашхабаде состоялись туркменско-узбекские межмидовские консультации

В Ашхабаде состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Республики Узбекистан. Делегации сторон возглавили вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и исполняющий обязанности главы МИД Узбекистана Бахтиер Саидов.

В ходе переговоров стороны подтвердили, что туркменско-узбекские отношения основываются на глубоком политическом доверии и договорились продолжать регулярные политические консультаций для обмена мнениями и согласования позиций по актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес. Стороны отметили совпадение или схожесть позиций Туркменистана и Узбекистана по многим вопросам международной и региональной проблематики. В рамках обсуждения нормативно-правовой базы взаимодействия двух стран, руководители внешнеполитических ведомств высказались о целесообразности инвентаризации договорно-правовых документов.

На встрече особое внимание было уделено вопросам развития торгово-экономического партнерства и, в частности, более полного использования потенциала приграничной торговли. Также стороны подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия в транспортно-коммуникационной сфере, нефтегазовой, химической и электроэнергетической отраслях, а также в сфере АПК и управления водными ресурсами. Отдельной темой переговоров стали вопросы расширения культурно-гуманитарного сотрудничества двух государств-соседей.

© TURKMENISTAN.RU, 2023