Центризбирком Туркменистана подвел окончательные итоги выборов в парламент страны

Состоялось заседание Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, на котором были подведены окончательные итоги выборов депутатов Меджлиса (парламента), прошедших в минувшее воскресенье.

На заседании было отмечено, что все этапы предвыборной кампании были проведены своевременно, в соответствии с требованиями действующего национального законодательства. Также было подчеркнуто, что нынешние выборы прошли на принципах альтернативности, гласности и открытости, а также в соответствии с общепринятыми международными нормами.

По данным ЦИК, в выборах депутатов Меджлиса проголосовали 91,12 процента граждан Туркменистана, имеющих право голоса. Согласно сведениям избирательных комитетов Ашхабада и областей страны, из 258 кандидатов избраны все 125 депутатов Меджлиса Туркменистана нового созыва.

В соответствии с положениями действующего в стране законодательства, список избранных депутатов в ближайшие дни будет опубликован в средствах массовой информации.

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