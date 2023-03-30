Президент Туркменистана принял исполняющего обязанности главы МИД Узбекистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял исполняющего обязанности министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиера Саидова, прибывшего в Ашхабад для проведения консультаций по линии внешнеполитических ведомств двух стран.

В ходе встречи было отмечено, что предстоящие консультации дадут возможность для обмена мнениями по приоритетным вопросам межгосударственного диалога, актуальным аспектам региональной и международной повестки дня. Стороны подчеркнули стратегический характер туркменско-узбекского партнерства, которое в последние годы вышло на качественно новую ступень развития. Особое внимание было уделено вопросам развития торгово-экономического взаимодействия, наращивания двустороннего товарооборота, партнерству в топливно-энергетическом, транспортно-логистическом и сельскохозяйственном секторах.

На переговорах также были обсуждены вопросы расширения традиционных контактов в культурной, научной и образовательной сферах, что является своеобразным мостом для дальнейшего сближения двух братских народов. Отдельной темой беседы стали вопросы развития межпарламентского взаимодействия.

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