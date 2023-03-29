В МИД Туркменистана состоялся брифинг, посвященный новому городу Аркадагу. На встречу были приглашены руководители и представители аккредитованного в Туркменистане дипломатического корпуса, зарубежных и туркменских СМИ.

На брифинге было отмечено, что одним из ярких проявлений динамичного развития Туркменистана стало решение о строительстве города Аркадага, принятое в соответствии с инициативой национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедова.

Выступившие подчеркнули, что новый город призван стать крупным научно-образовательным, культурным и международным центром страны. Особое внимание в выступления было уделено тому, что строительство Аркадага осуществляется на основе передовых методов архитектуры и градостроительства, с применением нормативов «умных» городов, «зеленых» технологий и в соответствии с высокими экологическими стандартами. Все эти факторы обусловили необходимость принятия закона «О городе Аркадаге». Этот закон, подписанный президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и опубликованный в туркменской печати, впервые в истории страны дает городу Аркадагу особый правовой статус – «Город государственного значения».

В ходе брифинга представители туркменской стороны ответили на вопросы иностранных дипломатов. В частности, было отмечено, что церемония открытия объектов первой очереди застройки города состоится в ближайшее время, о чем диппредставительства в Туркменистане будут уведомлены и получат пригласительные письма.

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