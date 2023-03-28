Международные наблюдатели провели брифинги по итогам прошедших в Туркменистане выборов в парламент

В столице Туркменистана состоялись брифинги миссий наблюдателей от СНГ, ШОС и Организации тюркских государств. В ходе этих встреч были озвучены результаты мониторинга выборов депутатов Меджлиса (парламента), прошедших 26 марта.

В брифингах приняли участие представители национальных и зарубежных средств массовой информации, а также члены Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане.

Главы миссий в своих выступлениях отметили, что парламентские выборы в Туркменистане прошли организованно, на альтернативной основе, в условиях открытости, гласности и при высокой активности электората. По заявлению участников брифингов, приглашение международных наблюдателей расценивается как стремление Туркменистана обеспечить максимальную транспарентность нынешней кампании и демократичность избирательного процесса.

По мнению выступавших, заключения и выводы миссий основываются на анализе национального избирательного законодательства, на непосредственных наблюдениях и фактическом материале, собранном за время нахождения членов миссий в Туркменистане.

Таким образом, по оценке международных наблюдателей, состоявшиеся 26 марта 2023 года выборы прошли в соответствии с Конституцией, Избирательным кодексом Туркменистана и с общепризнанными демократическими нормами. Они были открытыми, гласными и обеспечили свободное волеизъявление граждан страны.

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