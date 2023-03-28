ЦИК Туркменистана признал выборы в парламент страны состоявшимися в соответствии с законом

В Ашхабаде состоялся брифинг, на котором руководитель Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане Гулмурат Мурадов огласил предварительные итоги выборов депутатов Меджлиса (парламента), прошедших в минувшее воскресенье. 26 марта, вместе с выборами депутатов Меджлиса, в стране также прошли выборы членов местных представительных органов власти.

На брифинг были приглашены корреспонденты зарубежных и туркменских информационных агентств, электронных, печатных и других СМИ, а также международные наблюдатели.

Глава ЦИК отметил, что в голосовании, без учета некоторых данных, продолжающих поступать из избирательных комиссий за рубежом, приняло участие свыше 91 процента внесенных в списки избирателей. «Согласно предоставленным Цент­р­­избиркомом сведениям, выборы признаны состоявшимися в соответствии с законом», – подчеркнул Мурадов.

На брифинге было отмечено, что выборы прошли на высоком организационном уровне. Окончательные результаты голосования будут подведены и обнародованы в ближайшее время.

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