Президент Туркменистана принял главу РЖД

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял генерального директора – председателя правления ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова. Стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества на транспорте и, в частности, в сфере железнодорожного транспорта.

В этой связи Сердар Бердымухамедов назвал весьма перспективным учас­тие российских компаний в проектах по модернизации и электрификации железных дорог и сопутствующей инфраструктуры Туркменистана, цифровизации производственных процессов, а также сотрудничество в области подготовки и переподготовки кадров.

«В Туркменистане придается большое значение развитию международного транспортного сотрудничества, которое выступает приоритетным направлением нашей внешнеэкономической политики страны», – сказал глава государства, подчеркнув, что в стране созданы благоприятные условия для эффективного функционирования логистических коридоров.

Стороны выразили уверенность в успешном продолжении традиционного партнерства, выстраиваемого с учетом накопленного позитивного опыта совместной работы.

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