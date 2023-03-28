На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключена 31 сделка

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрирована 31 сделка на 41 миллион 700 тысяч долларов США.

В ходе торгов повышенным спросом пользовалась продукция нефтеперерабатывающей промышленности. Так, предприниматели из Турции, Афганистана и Узбекистана приобрели сжиженный газ, прямогонный бензин, осветительный и авиационный керосин, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть».

Помимо этого, коммерсанты из Турции закупили хлопчатобумажную пряжу. Общая сумма сделок составила 41 миллион 700 тысяч долларов США.

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