|28.03.23 07:22
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключена 31 сделка
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрирована 31 сделка на 41 миллион 700 тысяч долларов США.
В ходе торгов повышенным спросом пользовалась продукция нефтеперерабатывающей промышленности. Так, предприниматели из Турции, Афганистана и Узбекистана приобрели сжиженный газ, прямогонный бензин, осветительный и авиационный керосин, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть».
Помимо этого, коммерсанты из Турции закупили хлопчатобумажную пряжу. Общая сумма сделок составила 41 миллион 700 тысяч долларов США.
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