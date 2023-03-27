|27.03.23 08:25
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Президент Туркменистана принял участие в выборах депутатов парламента и местных органов власти
Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в воскресных выборах депутатов Меджлиса (парламента) Туркменистана и местных органов власти.
Ранним утром туркменский лидер прибыл на избирательный участок № 48, расположенный в специализированной средней школе № 68 имени Аннанияза Артыка в Копетдагском районе Ашхабада.
Глава государства проголосовал за наиболее достойных кандидатов, тем самым выполнив гражданский долг и реализовав свои конституционные права.
Президент Сердар Бердымухамедов пожелал членам избирательной комиссии успешного проведения выборов – важного общественно-политического мероприятия. Выразив уверенность, что в целом по стране выборы пройдут на высоком организационном уровне, глава государства пожелал туркменскому народу счастливой жизни и дальнейшего процветания страны.
На этом избирательном участке также проголосовал национальный лидер туркменского народы, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедов.
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