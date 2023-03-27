Президент Туркменистана принял участие в выборах депутатов парламента и местных органов власти Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в воскресных выборах депутатов Меджлиса (парламента) Туркменистана и местных органов власти. Ранним утром туркменский лидер прибыл на избирательный участок № 48, расположенный в специализированной средней школе № 68 имени Аннанияза Артыка в Копетдагском районе Ашхабада. Глава государства проголосовал за наиболее достойных кандидатов, тем самым выполнив гражданский долг и реализовав свои конституционные права. Президент Сердар Бердымухамедов пожелал членам избирательной комиссии успешного проведения выборов – важного общественно-политического мероприятия. Выразив уверенность, что в целом по стране выборы пройдут на высоком организационном уровне, глава государства пожелал туркменскому народу счастливой жизни и дальнейшего процветания страны. На этом избирательном участке также проголосовал национальный лидер туркменского народы, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедов. © TURKMENISTAN.RU, 2023