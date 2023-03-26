Закончилось голосование на выборах в парламент Туркменистана

Итоговая явка на выборах в Меджлис (парламент) Туркменистана составила 91,12 процента. Об этом сообщила Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане.

В Ахалском велаяте (области) проголосовало 91,74 процента, в Балканском велаяте - 91,49 процента, в Дашогузском велаяте - 90,94 процента, в Лебапском велаяте - 91,17 процента, в Марыйском велаяте - 90,87 процента и в Ашхабаде - 90,91 процента избирателей.

Согласно Избирательному кодексу Туркменистана, Центризбирком не позднее, чем на седьмой день после выборов, подведет итоги выборов, составит протокол и огласит официальные итоги.

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