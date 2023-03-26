В Туркменистане проходят выборы в парламент страны

В Туркменистане в воскресенье выбирают депутатов Меджлиса (парламента) страны. Голосование началось на 2602 избирательных участка в стране в 07.00 и завершится в 19.00 часов (время местное). Кроме того, голосование проходит на 42 избирательных участках, образованных при дипломатических миссиях Туркменистана за рубежом. Здесь голосование пройдет с 07.00 до 19.00 по местному времени того государства, в котором расположен избирательный участок. Всего по стране зарегистрировано 3 496 475 избирателей. Кроме того, в зарубежных странах зарегистрировано 13078 избирателей.

Законодательство Туркменистана не устанавливает порог явки, поэтому при любой активности избирателей выборы будут признаны состоявшимися. Избранным будет считаться кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Депутатом Меджлиса может быть избран гражданин Туркменистана, достигший возраста 25 лет и в течение предшествующих десяти лет постоянно проживающий в Туркменистане.

Меджлис состоит из 125 депутатов, избираемых на 5 лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права, при тайном голосовании по округам с примерно равной численностью избирателей. На 125 мест в парламенте претендуют 258 кандидатов, выдвинутых группами граждан и тремя политическими партиями страны – Демократической партией, Аграрной партией и Партией промышленников и предпринимателей.

Согласно Избирательному кодексу Турк­менистана, Центризбирком не позднее, чем на седьмой день после выборов, подводит итоги выборов, составляет протокол и оглашает результаты выборов.

В сентябре 2021 года в Туркменистане был создан двухпалатный парламент. В январе этого года страна вернулась к однопалатному парламенту – Меджлису.

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