Президент Туркменистана принял Генерального секретаря СНГ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева, возглавляющего миссию наблюдателей от Содружества на предстоящих выборах в Меджлис (парламент) страны.

Стороны обменялись мнениями о ходе предвыборной кампании и обсудили приоритетные вопросы взаимодействия в формате Содружества. В ходе переговоров было подчеркнуто, что потенциал сотрудничества стран СНГ создает широкие перспективы расширения взаимовыгодного партнерства в торговле, энергетике, на транспорте, в коммуникационной сфере, научно-образовательной и культурно-гуманитарной областях. Особое внимание стороны уделили обеспечению мира, безопасности и стабильности на пространстве СНГ.

Президент Туркменистана отметил в ходе встречи, что Ашхабад неизменно занимает инициативную позицию в вопросах взаимодействия на пространстве СНГ. Отметив, что Туркменистан дорожит традиционными отношениями дружбы и добрососедства со всеми странами-участницами Содружества, президент Сердар Бердымухамедов поблагодарил генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева за эффективную координацию межгосударственного партнерства.

© TURKMENISTAN.RU, 2023