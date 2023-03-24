Председатель Халк Маслахаты встретился с главой миссии наблюдателей от СНГ

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и глава миссии наблюдателей от СНГ, генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев обсудили в Ашхабаде ход избирательной кампании по выборам в Меджлис (парламент), которые состоятся 26 марта.

В ходе переговоров Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в Туркменистане придают большое значение проведению этой общественно-политической кампании на подлинно демократической основе, при строгом соблюдении национального законодательства и норм международного права.

«Активное участие нашего народа в избирательном процессе наглядно подтверждает приверженность туркменского общества принципам подлинного народовластия», – сказал глава Народного Совета.

Выразив признательность за приглашение миссии наблюдателей от СНГ и создание всех условий для ее эффективной работы, Сергей Лебедев отметил высокий организационный уровень подготовки к парламентским выборам. Он подчеркнул, что все этапы избирательной кампании осуществляются в открытой, конструктивной обстановке, в соответствии с национальным законодательством и общепризнанными правовыми нормами.

В продолжение встречи также состоялся заинтересованный обмен мнениями о перспективах сотрудничества в рамках СНГ.

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